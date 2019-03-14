2019-03-14T13:03:38+03:00
Общество

В Белгородском регионе всего за одни сутки нашли авиабомбу и артиллерийский снаряд

Опасные находки военных лет ликвидировали на специальном полигоне
Ирина ТАРАСОВА
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Опасные находки военных лет ликвидировали на специальном полигоне. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.Опасные находки военных лет ликвидировали на специальном полигоне. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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За прошедшие сутки в Белгородском регионе уничтожили авиационную бомбу и артиллерийский снаряд. Авиабомбу нашли в областном центре на улице Каштановой, артиллерийский снаряд – в поселке Томаровка .

Авиабомбу весом 50 килограмм обнаружили рабочие во время проведения земельных работ на строительной площадке в городе Белгороде по улице Каштановая. Взрывотехники поисково-спасательной службы области изъяли опасную находку и ликвидировали на специальном полигоне.

Артиллерийский снаряд был найден в гаражно-строительном кооперативе в поселке Томаровка Яковлевского городского округа. Боеприпас был также изъят и уничтожен.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает населению, что в случае обнаружения взрывоопасного предмета необходимо немедленно сообщить об опасной находке в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону «112», «101» или в полицию по телефону «102». При обнаружении ВОП категорически запрещается предпринимать любые действия с ними. Этим вы сохраните свою жизнь и поможете предотвратить несчастный случай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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