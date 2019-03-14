2019-03-14T11:49:23+03:00
Общество

В Белгородской области установили приложение Wink «Ростелекома» более 11600 раз

Всего в ЦФО сервисом воспользовались 645 тысяч раз
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Белгородцы установили приложения на устройства Smart TV от Samsung – 6025, еще 2756 – на гаджеты под управлением Android, а третье месте уверенно держат продукты Smart TV LG. Wink – такой способ выбрал 1251 абонент региона.

Приложение Wink это ОТТ-сервис от «Ростелекома», в котором можно смотреть фильмы и сериалы на любой вкус на любых устройствах. С помощью цифрового решения абоненты могут управлять просмотром, покупать или брать фильмы в аренду, скачивать контент, чтобы посмотреть его позже офлайн.

- По данным британских аналитиков, наша страна занимает второе место в мире по уровню пиратства. Поэтому мы не просто продаем контент – мы делаем этот процесс удобным, простым, а главное, эмоционально оправданным. Когда дома стоит телевизор с функционалом Smart TV и есть буквально несколько минут, чтобы выбрать фильм и начать просмотр, не хочется ни качать видео, ни думать о качестве картинки, ни смотреть рекламу. Для нашего пользователя основная мотивация выбрать Wink – это, в первую очередь, удобство и экономия времени, а потом уже полностью легальный контент, - рассказал Дмитрий Ерастов, директор Проектно-продуктового офиса МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком».

Чтобы получить доступ к коллекции Wink, нужно скачать приложение в Google Play, AppStore или через Smart TV и пройти несложную регистрацию. Подробную информацию можно найти на сайте сервиса или в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».

ИСТОЧНИК KP.RU

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