2019-03-14T11:34:04+03:00
Общество

Главный инспектор МВД России проведет прием жителей Белгородской области

Предварительная запись обязательна
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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В УМВД России по Белгородской области 16 марта текущего года с десяти часов утра будет проводить прием граждан главный инспектор Министерства внутренних дел Российской Федерации полковник полиции Виталий Станиславович Розанов. Жители региона могут обратиться к нему по вопросам, относящимся к компетенции ОВД.

Прием будет проходить в здании областного главка МВД по адресу: г. Белгород, проспект Славы, 70.

- Предварительная запись граждан осуществляется по телефонам: (4722) 352-970; 352-421, с 1 по 15 марта в рабочее время с 9.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 18.00 часов, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Для записи белгородцам необходимо сообщить свои фамилию, имя, отчество, адрес проживания, а также содержание сообщения. Придя на прием, необходимо будет предъявить паспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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