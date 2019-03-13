СЕГОДНЯ 17:01 2019-03-13T17:01:21+03:00

В Белгородском области задержали торговца марихуаной прямо во время сбыта зелья. Фото: "КП" Архив

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24-летний ранее не судимый житель Яковлевского района был задержан сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Яковлевскому району совместно со спецподразделением «Гром» УМВД России по Белгородской области. Подозреваемый пытался сбыть наркотическое вещество в павильоне одного из торговых центров.

Как было установлено, изъятый наркотик является марихуаной, его масса 3,4 грамма. Подозреваемый утверждал, что наркотическое средство им было приобретено через одно из мобильных приложений.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконный сбыт наркотических средств). 23-летний житель Яковлевского района может лишиться свободы на срок от четырех до восьми лет.

ИСТОЧНИК KP.RU