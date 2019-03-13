2019-03-13T17:01:21+03:00
Происшествия

В Белгородском области задержали торговца марихуаной прямо во время сбыта зелья

24-летний ранее житель Яковлевского района пытался сбыть нароктическое вещество в павильоне торгового центра
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Белгородском области задержали торговца марихуаной прямо во время сбыта зелья.В Белгородском области задержали торговца марихуаной прямо во время сбыта зелья.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

24-летний ранее не судимый житель Яковлевского района был задержан сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Яковлевскому району совместно со спецподразделением «Гром» УМВД России по Белгородской области. Подозреваемый пытался сбыть наркотическое вещество в павильоне одного из торговых центров.

Как было установлено, изъятый наркотик является марихуаной, его масса 3,4 грамма. Подозреваемый утверждал, что наркотическое средство им было приобретено через одно из мобильных приложений.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконный сбыт наркотических средств). 23-летний житель Яковлевского района может лишиться свободы на срок от четырех до восьми лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгороде оперативники задержали 35-летнего мужчину, находившегося в федеральном розыске
В Белгороде борьбу за мэрское кресло продолжат 3 кандидата
23 марта в Белгородской области пройдёт День здоровья полости рта
В Белгороде в выставочном зале «Родина» представят «Крымские пленэры» Григория Новикова
Сбербанк запустил всероссийскую акцию с «Пятёрочкой»
В Белгороде в университете третьего возраста стартовал новый курс «Здоровье и безопасность»
В Белгороде ищут юных талантливых певцов и танцоров
Банк УРАЛСИБ предлагает программу «Ипотечные каникулы» покупателям апартаментов
В Белгороде со строительной организации взыскана зарплата сотрудников в размере 1 миллиона 273 тысяч
Уже с 1 сентября 2019 года белгородские учителя должны в среднем зарабатывать 38 204 рубля
Алиментщик из Белгородского района может сесть на шесть месяцев
Сбербанк представляет «Потребительский кредит под поручительство»
Полиция Белгорода ищет страдающего потерей памяти 80-летнего мужчину
Решат ли проблему выгула собак в Белгороде урны для уборки за животными
12 марта на территории Белгородской области ожидается мокрый снег
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 крупнейших банков на рынке автокредитования по итогам 2018 года
В Белгородском регионе под лед ушли рыбаки
«Земля Драконов» – территория подарков и сюрпризов от «Ростелекома»
В Белгородской области на территории гимназии в Майском обнаружили авиабомбу весом 100 килограммов
В Белгородской области предприниматель выплатит энергетикам больше 2,7 миллионов
В Белгороде во время пожара в многоэтажном доме спасателям пришлось эвакуировать 20 человек
В Белгородской филармонии сыграют солисты оркестра русских народных инструментов
Белгородский владелец внедорожника заплатил 33 штрафа ГИБДД