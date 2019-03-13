2019-03-13T16:29:44+03:00
Происшествия

В Белгороде оперативники задержали 35-летнего мужчину, находившегося в федеральном розыске

Житель областного центра специализировался на кражах денег из офисных помещений
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Белгороде оперативники задержали 35-летнего мужчину, находившегося в федеральном розыске.В Белгороде оперативники задержали 35-летнего мужчину, находившегося в федеральном розыске.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

35-летнего мужчину, который скрывался от правосудия и находился в федеральном розыске, задержали в Белгороде сотрудники уголовного розыска отдела полиции №2 УМВД России. Ранее неоднократно судимый за имущественные преступления житель областного центра специализировался на совершении денежных средств из офисных помещений.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что злоумышленник, прогуливаясь по коридорам различных организаций, определял незапертые кабинеты. Из них он и похищал денежные средства, пользуясь тем, что за ним никто не наблюдает.

Уже установлено, что на счету злоумышленника четыре кражи. Три из них были совершены в начале года. Так, из металлического ящика одного из офисов мужчина похитил 14 тысяч рублей. В женской раздевалке культурно-досугового центра он опустошил рюкзак, выкрав 5000 рублей. Также злоумышленник похитил кошелек с 800 рублями у 57-летней женщины из ее рабочего кабинета.

Еще установлено, что в ноябре 2018 года из оставленного без присмотра кабинета мужчина похитил женскую сумочку с 8300 рублями.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгородском области задержали торговца марихуаной прямо во время сбыта зелья
В Белгороде борьбу за мэрское кресло продолжат 3 кандидата
23 марта в Белгородской области пройдёт День здоровья полости рта
В Белгороде в выставочном зале «Родина» представят «Крымские пленэры» Григория Новикова
Сбербанк запустил всероссийскую акцию с «Пятёрочкой»
В Белгороде в университете третьего возраста стартовал новый курс «Здоровье и безопасность»
В Белгороде ищут юных талантливых певцов и танцоров
Банк УРАЛСИБ предлагает программу «Ипотечные каникулы» покупателям апартаментов
В Белгороде со строительной организации взыскана зарплата сотрудников в размере 1 миллиона 273 тысяч
Уже с 1 сентября 2019 года белгородские учителя должны в среднем зарабатывать 38 204 рубля
Алиментщик из Белгородского района может сесть на шесть месяцев
Сбербанк представляет «Потребительский кредит под поручительство»
Полиция Белгорода ищет страдающего потерей памяти 80-летнего мужчину
Решат ли проблему выгула собак в Белгороде урны для уборки за животными
12 марта на территории Белгородской области ожидается мокрый снег
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 крупнейших банков на рынке автокредитования по итогам 2018 года
В Белгородском регионе под лед ушли рыбаки
«Земля Драконов» – территория подарков и сюрпризов от «Ростелекома»
В Белгородской области на территории гимназии в Майском обнаружили авиабомбу весом 100 килограммов
В Белгородской области предприниматель выплатит энергетикам больше 2,7 миллионов
В Белгороде во время пожара в многоэтажном доме спасателям пришлось эвакуировать 20 человек
В Белгородской филармонии сыграют солисты оркестра русских народных инструментов
Белгородский владелец внедорожника заплатил 33 штрафа ГИБДД