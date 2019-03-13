В Белгороде оперативники задержали 35-летнего мужчину, находившегося в федеральном розыске

СЕГОДНЯ 16:29 2019-03-13T16:29:44+03:00

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35-летнего мужчину, который скрывался от правосудия и находился в федеральном розыске, задержали в Белгороде сотрудники уголовного розыска отдела полиции №2 УМВД России. Ранее неоднократно судимый за имущественные преступления житель областного центра специализировался на совершении денежных средств из офисных помещений.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что злоумышленник, прогуливаясь по коридорам различных организаций, определял незапертые кабинеты. Из них он и похищал денежные средства, пользуясь тем, что за ним никто не наблюдает.

Уже установлено, что на счету злоумышленника четыре кражи. Три из них были совершены в начале года. Так, из металлического ящика одного из офисов мужчина похитил 14 тысяч рублей. В женской раздевалке культурно-досугового центра он опустошил рюкзак, выкрав 5000 рублей. Также злоумышленник похитил кошелек с 800 рублями у 57-летней женщины из ее рабочего кабинета.

Еще установлено, что в ноябре 2018 года из оставленного без присмотра кабинета мужчина похитил женскую сумочку с 8300 рублями.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража).

ИСТОЧНИК KP.RU