В Белгороде борьбу за мэрское кресло продолжат 3 кандидата
26 марта депутаты Белгородского горсовета выберут главу путем тайного голосования
В Белгороде борьбу за мэрское кресло продолжат 3 кандидата.Фото: "КП" Архив
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Сегодня, 13 марта, состоялся второй этап по отбору кандидатов на должность мэра Белгорода. На заседании специальной комиссии были заслушаны представленные претендентами программы социально-экономического развития города. Три кандидата продолжат борьбу за мэрское кресло. Кто из них станет мэром, определит тайное голосование депутатов горсовета 26 марта.
Депутаты будут выбирать между ТСЖ и гражданской активисткой Оксаной Михайлик, главным инженером филиала ПАО «Квадра» Виктором Горловым и врио мэра Белгорода Юрием Гладуном.
ИСТОЧНИК KP.RU