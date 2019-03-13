2019-03-13T15:41:06+03:00
Политика

В Белгороде борьбу за мэрское кресло продолжат 3 кандидата

26 марта депутаты Белгородского горсовета выберут главу путем тайного голосования
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде борьбу за мэрское кресло продолжат 3 кандидата.В Белгороде борьбу за мэрское кресло продолжат 3 кандидата.Фото: "КП" Архив
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Сегодня, 13 марта, состоялся второй этап по отбору кандидатов на должность мэра Белгорода. На заседании специальной комиссии были заслушаны представленные претендентами программы социально-экономического развития города. Три кандидата продолжат борьбу за мэрское кресло. Кто из них станет мэром, определит тайное голосование депутатов горсовета 26 марта.

Депутаты будут выбирать между ТСЖ и гражданской активисткой Оксаной Михайлик, главным инженером филиала ПАО «Квадра» Виктором Горловым и врио мэра Белгорода Юрием Гладуном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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