23 марта в Белгородской области пройдёт День здоровья полости рта

СЕГОДНЯ 14:07 2019-03-13T14:07:54+03:00

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В Белгородском регионе 23 марта пройдет День здоровья полости рта, в которой примут участие свыше 150 стоматологов. Зубные врачи всех пациентов в этот день примут совершенно бесплатно.

День здоровья будет проходить на базе городских стоматологических поликлиник и отделений в районных больницах области. Попасть на прием к стоматологам можно будет без предварительной записи по полису ОМС с 9 до 16 часов.

В Белгородской области ровно год назад в этот день на осмотр к зубным врачам пришло около 2 тысяч белгородцев.

Напомним, что регулярная профилактика и повышение уровня информированности позволяет избежать большинства проблем с зубами.

ИСТОЧНИК KP.RU