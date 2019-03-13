23 марта в Белгородской области пройдёт День здоровья полости рта
В Белгородском регионе 23 марта пройдет День здоровья полости рта, в которой примут участие свыше 150 стоматологов. Зубные врачи всех пациентов в этот день примут совершенно бесплатно.
День здоровья будет проходить на базе городских стоматологических поликлиник и отделений в районных больницах области. Попасть на прием к стоматологам можно будет без предварительной записи по полису ОМС с 9 до 16 часов.
В Белгородской области ровно год назад в этот день на осмотр к зубным врачам пришло около 2 тысяч белгородцев.
Напомним, что регулярная профилактика и повышение уровня информированности позволяет избежать большинства проблем с зубами.
ИСТОЧНИК KP.RU