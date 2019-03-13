В Белгороде в выставочном зале «Родина» представят «Крымские пленэры» Григория Новикова

СЕГОДНЯ 12:56 2019-03-13T12:56:13+03:00

Встреча с художником и его творчеством посвящена 5-летию присоединения Крыма к России

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18 марта в выставочном зале «Родина Белгорода состоится творческая встреча «Крымские пленэры» с художником Григорием Новиковым. Встреча посвящена пятилетию присоединению Крыма к России.

В декабре 2018 года член ВТОО «Союз художников России» Григорий Новиков представил в выставочном зале «Родина» свои работы «Солнце к Рождеству», написанные с апреля по ноябрь 2018 года в рамках проекта «Пленэрный клуб «Таврида». В «Родине» экспонируется небольшая выставка его крымской живописи «Солнечная весна».

Разговор о творчестве современных художников и о волшебной природе Крыма пройдет на фоне замечательный работ мастера.

Напомним, что «Пленэрный клуб «Таврида» был образован почти пять лет назад. Здесь проходили творческие встречи, пленэры, выставки, посвященные прекрасному и удивительному Крыму, его многообразной и неповторимой природе, архитектуре городов полуострова.

Отметим, что в 2018 году Григорий Новиков участвовал в выставке «Крымский мост» в Симферополе, а также в выставке в Севастопольском художественном музее им. М.П. Крошицкого. Работы художника были представлены в групповой выставке в ЦДХ «Фиолент 2», в отчетной выставке пленэрного клуба «Таврида» в Евпатории. Персональные выставки художника прошли в художественном музее Керчи, в Белгородском государственном художественном музее и в выставочном зале «Родина».

ИСТОЧНИК KP.RU