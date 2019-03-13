2019-03-13T12:44:52+03:00
Общество

Сбербанк запустил всероссийскую акцию с «Пятёрочкой»

Акция «Счастливая покупка» действует для для новых и текущих клиентов Сбербанка— держателей карт Visa
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В рамках акции клиенты с самыми популярными картами Сбербанка(Visa Electron, Momentum, Classic и Gold) могут получить до 100% компенсации своей покупки бонусами СПАСИБО. Чтобы присоединиться к акции, достаточно в период ее проведения оплачивать свои покупки в магазинах «Пятёрочка» и быть зарегистрированным в программе лояльности «Спасибо от Сбербанка». Новые клиенты могут оформить карту на сайте Сбербанка и тоже участвовать в акции.

Специальной регистрации в акции не требуется. В случае получения бонусов после покупки клиенту на телефон придет СМС с зачисленной суммой бонусов. Чем больше покупок, тем выше шансы вернуть полную стоимость покупки бонусами СПАСИБО.

- Акция "Счастливая покупка" — наша крупнейшая кампания, в которой могут одновременно участвовать миллионы клиентов Сбербанка по всей России, - рассказал управляющий директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» ПАО Сбербанк Дмитрий Малых. - Ее условия очень просты: оплачивайте покупки картой Visa Сбербанка в "Пятёрочке" и получайте до 100% от суммы покупки бонусами СПАСИБО. Уверен, что в каждом уголке нашей страны будет много счастливых победителей.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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