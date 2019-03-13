2019-03-13T10:41:40+03:00
Общество

В Белгороде в университете третьего возраста стартовал новый курс «Здоровье и безопасность»

Первое занятие прошло в школе № 49 областного центра
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде в университете третьего возраста стартовал новый курс «Здоровье и безопасность».В Белгороде в университете третьего возраста стартовал новый курс «Здоровье и безопасность».Фото: "КП" Архив
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На первом занятии, которое прошло в белгородской школе № 49, слушателям университета третьего возраста специалисты областного Центра медицинской профилактики рассказали, как принимать лекарства в пожилом возрасте без вреда для здоровья. Слушателям нового курса «Здоровье и безопасность» также напомнили о необходимости соблюдения дозировки препаратов, а также условий их хранения.

На занятиях еще одной темой стала профилактика травм и падений у пожилых людей. Для того чтобы избежать тяжелых последствий от падений, специалисты Центра посоветовали пенсионерам 10-15 минут в день уделять внимание физическим упражнениям.

Руководитель управления социальной защиты населения администрации Белгорода Наталья Тимофеева подчеркнула:

- Помимо этих тем в рамках курса наши слушатели узнают, как внешние факторы влияют на здоровье человека и как можно обезопасить себя. Важный вопрос – соблюдение правил и мер пользования газом в быту, также будет рассмотрен в рамках этого курса».

Занятия, которые проведут специалисты Комплексного центра социального обслуживания населения города Белгорода, ГИБДД, управления ГОЧС Белгорода, будут проходить в течение марта на базе городских школ.

Курс «Здоровье и безопасность» — один из пяти в «Университете третьего возраста». По словам организаторов, всего в этом году занятия посетят около тысячи человек.

Напомним, что проект стартовал в областном центре в 2008 году. Стать его участником можно, обратившись в Комплексный центр социального обслуживания населения Белгорода. Записаться в Университет можно по адресам: Белгород, ул. Кн. Трубецкого, д. 62, тел. 33–94–99; Белгород, ул. Королева, д. 8, тел. 52–18–73, 52–57–93, 52–96–42.

ИСТОЧНИК KP.RU

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