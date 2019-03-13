2019-03-13T10:39:26+03:00
Общество

В Белгороде ищут юных талантливых певцов и танцоров

В Белгороде при поддержке Управления культуры Белгородской области, компании МТС и продюсерского центра «Эколь» стартовал конкурс по вокальному и танцевальному направлениям в рамках всероссийского благотворительного творческого проекта «Поколение М»
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Принять участие в нем могут коллективы и исполнителей в возрасте от 11 до 18 лет. Главный приз — возможность выступить на большом благотворительном концерте «SUPER Дети Поколения М» в Белгороде на одной сцене с финалисткой проекта «Голос.Дети» Софией Федоровой, звездой YouTube Дарьей Волосевич, чья кавер-версия песни Виктора Цоя «Кукушка» набрала более 10 миллионов просмотров, и другими кумирами детей и подростков.

Концерт состоится 23 марта в ДК «Энергомаш» (Богдана Хмельницкого просп., 78б). Вход на концерт будет свободным для всех желающих. Единственное условие – зарегистрироваться и получить электронный билет надо будет заранее на сайте по ссылке.

А чтобы стать участником отборочного тура– необходимо добавить видеозапись со своим выступлением на страницу конкурсов: вокальный «SUPER-HIT» http://clc.to/GMX1HA и танцевальный «DANCE» http://clc.to/98zbgg Конкурс продлится до 19 марта. Победителей определит творческое жюри в составе представителей продюсерского центра «Эколь» и компании МТС.

SUPER Дети Поколения М в Белгороде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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