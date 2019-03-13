2019-03-13T09:28:40+03:00
Общество

В Белгороде со строительной организации взыскана зарплата сотрудников в размере 1 миллиона 273 тысяч

Долги перед 14 бывшими работниками составили от 26 до 274 тысяч рублей
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде со строительной организации взыскана зарплата сотрудников в размере 1 миллиона 273 тысяч.В Белгороде со строительной организации взыскана зарплата сотрудников в размере 1 миллиона 273 тысяч.Фото: "КП" Архив
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Белгородские судебные приставы взыскали со строительной организации задолженность по заработной плате на общую сумму 1 миллион 273 тысяч рублей. В межрайонном отделе по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Белгородской области находилось 14 исполнительных производств о взыскании задолженности по заработной плате в размере от 26 до 274 тысяч рублей.

Возбудив производство, судебный пристав-исполнитель вручил руководству организации постановление о возбуждении исполнительного производства с предупреждением, что в случае неисполнения требований в установленный добровольный срок, будет взыскан исполнительский сбор, а также, что за неисполнение решения суда предусмотрена уголовная ответственность по ст. 315 УК РФ.

Также был вынесен запрет на совершение регистрационных действий в отношении автотранспортных средств должника. Взыскание было наложено и на расчетные счета. Кроме этого, судебный пристав-исполнитель наложил арест на недвижимое имущество (квартиру и земельный участок) должника.

Только после применения данных мер задолженность по заработной плате была погашена, денежные средства перечислены взыскателям. Однако в связи с неуплатой долга в установленный законом добровольный срок, должнику еще предстоит оплатить исполнительский сбор в размере 140 тысяч рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

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