В Белгороде со строительной организации взыскана зарплата сотрудников в размере 1 миллиона 273 тысяч
Белгородские судебные приставы взыскали со строительной организации задолженность по заработной плате на общую сумму 1 миллион 273 тысяч рублей. В межрайонном отделе по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Белгородской области находилось 14 исполнительных производств о взыскании задолженности по заработной плате в размере от 26 до 274 тысяч рублей.
Возбудив производство, судебный пристав-исполнитель вручил руководству организации постановление о возбуждении исполнительного производства с предупреждением, что в случае неисполнения требований в установленный добровольный срок, будет взыскан исполнительский сбор, а также, что за неисполнение решения суда предусмотрена уголовная ответственность по ст. 315 УК РФ.
Также был вынесен запрет на совершение регистрационных действий в отношении автотранспортных средств должника. Взыскание было наложено и на расчетные счета. Кроме этого, судебный пристав-исполнитель наложил арест на недвижимое имущество (квартиру и земельный участок) должника.
Только после применения данных мер задолженность по заработной плате была погашена, денежные средства перечислены взыскателям. Однако в связи с неуплатой долга в установленный законом добровольный срок, должнику еще предстоит оплатить исполнительский сбор в размере 140 тысяч рублей
ИСТОЧНИК KP.RU