2019-03-12T17:12:30+03:00
Общество

Уже с 1 сентября 2019 года белгородские учителя должны в среднем зарабатывать 38 204 рубля

Такое предложение внес губернатор области, подводя итоги работы правительства за прошедший год
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Уже с 1 сентября 2019 года белгородские учителя должны в среднем зарабатывать 38 204 рубля.Уже с 1 сентября 2019 года белгородские учителя должны в среднем зарабатывать 38 204 рубля.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

С 1 сентября 2019 года средняя зарплата белгородского учителя в среднем вырастет на 25 процентов. А к 1 сентября 2020 года средняя зарплата школьного учителя уже составит 45,8 тысячи рублей. Такое предложение внес губернатор области во время подведение итогов работы правительства за 2018 год.

Евгений Савченко, в частности, подчеркнул:

- Рост зарплат педагогов послужит улучшению их социального самочувствия и одновременно гарантией реализации нацпроекта «Доброжелательная школа».

Кроме того, губернатор говорил и о повышении зарплаты у мастеров производственного обучения и педагогов колледжей и техникумов.

Так, за 2,5 года в рамках нацпроекта «Образование» зарплату этой категории специалистов планируют повысить до 40 тысяч рублей.

Губернатор откровенно говорил, что его волнует судьба тысяч земляков, которые вынуждены выживать, а не жить. И это вызывает у него ощущение несправедливости. Евгений Степанович отметил:

«Работающие люди не должны быть бедными. Так ли у нас на самом деле? Я думаю, что нет».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алиментщик из Белгородского района может сесть на шесть месяцев
Сбербанк представляет «Потребительский кредит под поручительство»
Полиция Белгорода ищет страдающего потерей памяти 80-летнего мужчину
Решат ли проблему выгула собак в Белгороде урны для уборки за животными
12 марта на территории Белгородской области ожидается мокрый снег
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 крупнейших банков на рынке автокредитования по итогам 2018 года
В Белгородском регионе под лед ушли рыбаки
«Земля Драконов» – территория подарков и сюрпризов от «Ростелекома»
В Белгородской области на территории гимназии в Майском обнаружили авиабомбу весом 100 килограммов
В Белгородской области предприниматель выплатит энергетикам больше 2,7 миллионов
В Белгороде во время пожара в многоэтажном доме спасателям пришлось эвакуировать 20 человек
В Белгородской филармонии сыграют солисты оркестра русских народных инструментов
Белгородский владелец внедорожника заплатил 33 штрафа ГИБДД