СЕГОДНЯ 17:12 2019-03-12T17:12:30+03:00

Уже с 1 сентября 2019 года белгородские учителя должны в среднем зарабатывать 38 204 рубля. Фото: "КП" Архив

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С 1 сентября 2019 года средняя зарплата белгородского учителя в среднем вырастет на 25 процентов. А к 1 сентября 2020 года средняя зарплата школьного учителя уже составит 45,8 тысячи рублей. Такое предложение внес губернатор области во время подведение итогов работы правительства за 2018 год.

Евгений Савченко, в частности, подчеркнул:

- Рост зарплат педагогов послужит улучшению их социального самочувствия и одновременно гарантией реализации нацпроекта «Доброжелательная школа».

Кроме того, губернатор говорил и о повышении зарплаты у мастеров производственного обучения и педагогов колледжей и техникумов.

Так, за 2,5 года в рамках нацпроекта «Образование» зарплату этой категории специалистов планируют повысить до 40 тысяч рублей.

Губернатор откровенно говорил, что его волнует судьба тысяч земляков, которые вынуждены выживать, а не жить. И это вызывает у него ощущение несправедливости. Евгений Степанович отметил:

«Работающие люди не должны быть бедными. Так ли у нас на самом деле? Я думаю, что нет».

ИСТОЧНИК KP.RU