Алиментщик из Белгородского района может сесть на шесть месяцев

СЕГОДНЯ 12:56 2019-03-12T12:56:02+03:00

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Житель поселка Разумное с 2008 года был обязан выплачивать алименты на содержание двух своих сыновей. По решению суда ежемесячные выплаты были определены в размере трети от всех видов заработка. Однако мужчина отличался неравнодушием не к детям, а к спиртному, и официально работать нигде, видимо, не собирался. Итог – задолженность по алиментам в размере более 1 миллиона 200 тысяч рублей.

Как поясняют в УФССП России по Белгородской области, приставы не единожды проводили с должником воспитательные беседы, вручали направления в центр занятости и предупреждали об административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов.

Принимаемые меры результатов не возымели. В ноябре 2018 года было возбуждено уголовное дело, завершением которого стал приговор: наказание в виде лишения свободы на 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU