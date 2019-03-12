2019-03-12T12:56:02+03:00
Общество

Алиментщик из Белгородского района может сесть на шесть месяцев

За многолетнее уклонение от выплат Мировой суд решил отправить мужчину в исправительную колонию общего режима
Екатерина ПАПАКИНА
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..Фото: "КП" Архив
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Житель поселка Разумное с 2008 года был обязан выплачивать алименты на содержание двух своих сыновей. По решению суда ежемесячные выплаты были определены в размере трети от всех видов заработка. Однако мужчина отличался неравнодушием не к детям, а к спиртному, и официально работать нигде, видимо, не собирался. Итог – задолженность по алиментам в размере более 1 миллиона 200 тысяч рублей.

Как поясняют в УФССП России по Белгородской области, приставы не единожды проводили с должником воспитательные беседы, вручали направления в центр занятости и предупреждали об административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов.

Принимаемые меры результатов не возымели. В ноябре 2018 года было возбуждено уголовное дело, завершением которого стал приговор: наказание в виде лишения свободы на 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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