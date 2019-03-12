2019-03-12T11:53:54+03:00
Общество

Полиция Белгорода ищет страдающего потерей памяти 80-летнего мужчину

Пенсионер ушел из дома днем 9 марта
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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В Белгороде без вести пропал 80-летний мужчина. По информации пресс-службы УМВД региона, Александр Стефанович Мацнев ушел из дома около 15 часов 30 минут 9 марта. Где находится пожилой мужчина до сих пор неизвестно.

Его приметы - рост 160 см, среднего телосложения, седые короткие волосы, голубые глаза, в районе правого виска темное пятно размером 1 сантиметр. Пенсионер страдает потерей памяти, может быть дезориентирован в пространстве. В день исчезновения он был одет в темно-синюю куртку, черные спортивные штаны, черные резиновые утепленные сапоги, при себе ничего не имел.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины просят сообщать информацию в полицию по телефонам: 8-910-360-47-32, (4722) 31-22-02 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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