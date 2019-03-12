Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 крупнейших банков на рынке автокредитования по итогам 2018 года

СЕГОДНЯ 10:12 2019-03-12T10:12:21+03:00

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Банк УРАЛСИБ по итогам 2018 года вошел в Топ-10 рейтинга крупнейших банков на рынке автокредитования. Портфель автокредитов Банка УРАЛСИБ на 1.01.2019 года составил 10,3 млрд рублей .

Банк УРАЛСИБ активно развивает направление автокредитования. Ключевым драйвером роста автокредитования в Банке стало снижение процентных ставок в рамках программы "АВТОПАРТНЕР", с одновременным расширением перечня Партнеров-автодилеров, участвующих в программе. Рост поддержало и участие в государственных программах поддержки автокредитования – "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения автокредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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ИСТОЧНИК KP.RU