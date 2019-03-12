СЕГОДНЯ 11:41 2019-03-12T11:41:48+03:00

Решат ли проблему выгула собак в Белгороде урны для уборки за животными. Фото: "КП" Архив

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В июне 2019 года в Белгороде появятся 10 дог-боксов. Проект инициировали в региональном департаменте ЖКХ. На реализацию проекта потратят порядка 70 тысяч рублей. Инициировали проект в региональном департаменте ЖКХ, деньги выделят инвесторы. Изготовят дог-боксы местные компании. Вот только решит ли это проблему выгула собак?

В правительстве Белгородской области беспокоятся , что белгородцы, выгуливая своих питомцев, нарушают эстетический образ территории. А еще экскременты животных могут распространять различные заболевания.

Отметим, что подобные проекты реализуют в 11 российских регионах, в том числе в Мурманской, Ленинградской и Новосибирской областях.

ИСТОЧНИК KP.RU