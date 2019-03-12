Решат ли проблему выгула собак в Белгороде урны для уборки за животными
В июне 2019 года в Белгороде появятся 10 дог-боксов. Проект инициировали в региональном департаменте ЖКХ. На реализацию проекта потратят порядка 70 тысяч рублей. Инициировали проект в региональном департаменте ЖКХ, деньги выделят инвесторы. Изготовят дог-боксы местные компании. Вот только решит ли это проблему выгула собак?
В правительстве Белгородской области беспокоятся , что белгородцы, выгуливая своих питомцев, нарушают эстетический образ территории. А еще экскременты животных могут распространять различные заболевания.
Отметим, что подобные проекты реализуют в 11 российских регионах, в том числе в Мурманской, Ленинградской и Новосибирской областях.
ИСТОЧНИК KP.RU