2019-03-12T11:41:48+03:00
Общество

Решат ли проблему выгула собак в Белгороде урны для уборки за животными

Первые дог-боксы установят в июне 2019 года
Ирина ТАРАСОВА
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Решат ли проблему выгула собак в Белгороде урны для уборки за животными.Решат ли проблему выгула собак в Белгороде урны для уборки за животными.Фото: "КП" Архив
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В июне 2019 года в Белгороде появятся 10 дог-боксов. Проект инициировали в региональном департаменте ЖКХ. На реализацию проекта потратят порядка 70 тысяч рублей. Инициировали проект в региональном департаменте ЖКХ, деньги выделят инвесторы. Изготовят дог-боксы местные компании. Вот только решит ли это проблему выгула собак?

В правительстве Белгородской области беспокоятся , что белгородцы, выгуливая своих питомцев, нарушают эстетический образ территории. А еще экскременты животных могут распространять различные заболевания.

Отметим, что подобные проекты реализуют в 11 российских регионах, в том числе в Мурманской, Ленинградской и Новосибирской областях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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