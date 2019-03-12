12 марта на территории Белгородской области ожидается мокрый снег

СЕГОДНЯ 10:52 2019-03-12T10:52:49+03:00

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12 марта по данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью возможны небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега, по югу области с дождем. Днем в Белгородском регионе пройдет небольшой мокрый снег. Ночью возможна метель, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Ветер западный ночью 8-13 м/с, местами порывы усилятся до 19 м/с; днем 6-11 м/с. местами порывы до 14 м/с. Температура ночью составит от 4º мороза до 1º тепла, днем 1-6º тепла.

В Белгороде также сохранится облачная с прояснениями погода. Ночью ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега, на дорогах гололедица. Днем без осадков. Ветер западный ночью 8-13 м/с, порывы до 18 м/с; днем 6-11 м/с, порывы до 13 м/с. Температура ночью от 1º мороза до 1º тепла, днем 3-5º тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU