В Белгородском регионе под лед ушли рыбаки

СЕГОДНЯ 17:07 2019-03-11T17:10:14+03:00

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В Белгородской области только за два весенних дня, 9 и 10 марта, под лед ушли четверо мужчин. К счастью, помощь спасателей и очевидцев подоспела вовремя и никто из провалившихся под лед сильно не пострадал.

На сегодняшний день толщина льда на реках области колеблется от 5-10 сантиметров, на Белгородском и Старооскольском водохранилищах толщина льда составляет 15-25 сантиметров, однако желающим прогуляться по льду или порыбачить, выходить на него не стоит.

Как объясняет старший инспектор ГИМС Сергей Лазарев, перед вскрытием рек, озер и водоемов лед слабеет. И даже если толщина льда заметно не уменьшается, структура его изменяется. Дело в том, что при повышении температуры во льду образуются вертикальные полости. Такой лед может и при толщине 30 см подвести рыбака, и он окажется в ледяной воде.

Таких случаев только за прошедшую неделю было несколько. Так, 9 марта в 14 часов 46 минут на телефон единой дежурно-диспетчерской службы Белгорода поступило сообщение, что на реке Северский Донец, в районе теннисного корта, под лед провалились рыбаки.

На месте происшествия спасатели увидели в воде двух человек. На счету была каждая минута, ведь пребывание в ледяной воде в течение 10-15 минут опасно для жизни. При помощи лодки и веревки спасатели добрались до пострадавших и помогли выбраться из ледяной ловушки двум рыбакам.

10 марта в Белгороде из реки Северский Донец в районе улицы Дальней Тихой были спасены еще два рыбака: одного из ледяной воды достали очевидцы, на помощь другому пришли спасатели. Они вытащили пострадавшего на берег, используя лестницу. Мужчина был госпитализирован в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU