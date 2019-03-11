«Земля Драконов» – территория подарков и сюрпризов от «Ростелекома»

СЕГОДНЯ 15:29 2019-03-11T15:29:25+03:00

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Абоненты могут окунуться в мир, полный магии и приключений, а заодно превратить бонусы в подарки для себя, своих родных и близких.

Для участия в игре необходимо зарегистрироваться на сайте igra.rt.ru до 2 июня. Присоединяйтесь к программе «Бонус» или «ОнЛайм Бонус» – и получайте приветственные бонусы для борьбы за главный приз.

Игрокам нужно вырастить виртуального дракона и наделить его силой для битвы с Армией Тьмы. Для этого необходимо приобретать магические дрова и кристаллы, пока таймер отсчитывает время до дня проведения розыгрыша. Кристаллы, кстати, и правда волшебные – они могут наделить дракона силой и превратиться в подарки.

Каждую неделю, в день проведения розыгрыша, виртуальный дракон будет сражаться с Армией Тьмы за освобождение Светлых земель. За победу участникам полагаются ценные призы от «Ростелекома», «ОнЛайма» и партнеров программы «Бонус», а два самых удачливых игрока получат главные призы – телевизоры Philips Smart TV с подсветкой Ambilight. Победитей определят и наградят до 15 июня 2019 года.

Для проведения розыгрышей «Ростелеком» подготовил полмиллиона призов: скидки на «Домашний интернет» и телефонию, подписки на ТВ- и видеоконтент в Wink и «Интерактивном ТВ», подписки на образовательный контент в сервисе «Ростелеком Лицей», электронные сертификаты от ювелирной сети «АДАМАС», сети магазинов бытовой техники и электроники «М.Видео» и онлайн-библиотеки «ЛитРес».

Полные правила и условия проведения онлайн-игры «Земля Драконов» доступны на сайте igra.rt.ru.

Как стать участником программы лояльности «Ростелекома», за какие действия начисляется вознаграждение – читайте на сайте rt.ru в разделе «Программа «Бонус».

ИСТОЧНИК KP.RU