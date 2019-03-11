В Белгородской области на территории гимназии в Майском обнаружили авиабомбу весом 100 килограммов

СЕГОДНЯ 14:43 2019-03-11T14:43:29+03:00

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Сегодня взрывотехники поисково-спасательной службы Белгородской области провели операцию по уничтожению фугасной авиабомбы весом 100 килограммов Бомба была обнаружена в поселке Майский Белгородского района на территории гимназии.

Авиабомбу обнаружили рабочие сегодня в 10 часов 11 минут во время подготовки котлована под строительство дополнительного учебного корпуса на территории гимназии. Об опасной находке они сообщили в Единую дежурно-диспетчерскую службу Белгородского района по телефону «112». На место опасной находки незамедлительно выехали взрывотехники поисково-спасательной службы области. Они установили, что это фугасная авиационная бомба и вес ее 100 килограммов.

Сразу было дополнительно обследована прилегающей к месту обнаружения авиабомбы территория на наличие взрывоопасных предметов.

Затем, соблюдая все правила безопасности, авиабомбу погрузили на специальный автомобиль взрывотехнической группы поисково-спасательной службы области, перевезли в безопасное место и ликвидировали.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает, что в случае обнаружения взрывоопасного предмета необходимо немедленно сообщить об опасной находке в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону «112», «101» или в полицию по телефону «102». Все работы следует прекратить, хорошо запомнить место обнаружения предмета, установить предупредительные знаки или использовать различные подручные материалы - жерди, колья, верёвки, куски материи, камни, грунт и т.п.

При обнаружении ВОП категорически запрещается предпринимать любые действия с ними.

ИСТОЧНИК KP.RU