2019-03-11T14:35:17+03:00
Общество

В Белгородской области предприниматель выплатит энергетикам больше 2,7 миллионов

Владелец цеха по переработке молока в Корочанском районе пользовался электричеством без договора
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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Суд взыскал с предпринимателя в Корочанском районе больше 2,7 миллионов рублей за бездоговорное потребление электроэнергии. Истцом по делу выступил филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго».

В апреле прошлого года в ходе рейда по пресечению хищений электроэнергии специалисты Корочанского РЭС обнаружили самовольное присоединение энергопринимающих устройств потребителя к шкафу управления разъединителями (ШУР) 0,4 кВ электросетевой организации. Кабель, которым было произведено подключение, находился в земле и в документах о технологическом присоединении не значился.

Был составлен акт с указанием периода самовольного подключения и убытков, рассчитанных, по ПП РФ от 04.05.2012 года №442. В итоге объем бездоговорного потребления составил 439085 кВтч, что эквивалентно более 2,7 млн рублей.

Нарушитель отказался возместить причиненный компании ущерб добровольно, поэтому филиал обратился с иском о взыскании долга в Свердловский районный суд Белгорода, который удовлетворил требования в полном объеме. Белгородский областной суд от 19.02.2019 года оставил решение Свердловского районного суда без изменения.

Энергетики напоминают, что законодательство предусматривает строгое наказание в отношении энерговоров. В случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа.

От преступных действий похитителей в значительной степени страдают и добросовестные потребители, исправно оплачивающие счета за электроэнергию. Сообщения о хищениях электроэнергии и оборудования круглосуточно принимаются по телефону прямой линии ПАО «МРСК Центра» 8-800-50-50-115 или 13-50.

ИСТОЧНИК KP.RU

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