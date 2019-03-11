В Белгороде во время пожара в многожтажном доме спасателям пришлось эвакуировать 20 человек

СЕГОДНЯ 12:15 2019-03-11T12:15:48+03:00

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Звонок о пожаре поступил 10 марта в 6 часов 42 минуты. Сообщалось, что в Белгороде по Белгородскому проспекту горит квартира на 9-м этаже 14-этажного жилого дома. Во время ликвидации пожара спасателям пришлось эвакуировать 20 человек.

Для ликвидации пожара привлекались дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 1, № 4, специализированной пожарно-спасательной части, спасатели города Белгорода. Когда сотрудники подразделений прибыли, выяснилось, что в общем коридоре загорелась мебель и строительный мусор. Личным составом дежурного караула пожарно-спасательной части № 1 с верхних этажей жилого дома по лестничным маршам были эвакуированы 20 человек. Никто не пострадал.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU