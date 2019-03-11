2019-03-11T11:44:42+03:00
Общество

В Белгородской филармонии сыграют солисты оркестра русских народных инструментов

Лучшие солисты оркестра представят свои хиты на концерте «Музыкальные миниатюры»
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы Белгородской филармонии.Фото пресс-службы Белгородской филармонии.
Изменить размер текста:

14 марта в Белгородской государственной филармонии состоится концерт «Музыкальные миниатюры». Играют солисты оркестра русских народных инструментов.

На сцене будут сменять друг друга ансамбли «Токаев-квартет» и «Бис-квартет», группа «ЗвукиБа», дуэты гитаристов (Наталья Головач и Татьяна Алешникова) и баянистов (Андрей Иванов, Леонид Строганов), вокалисты – заслуженная артистка РФ Нина Гридчина, Вера Цукаленко, Наталья Ткаченко и Екатерина Новикова. Перед зрителями выступят солисты-инструменталисты – лауреаты международных конкурсов Александр Сахарчук (баян) и Вера Токаева (домра), Михаил Пидручный (сопилка).

В концерте принимает участие лауреат международных конкурсов Тимур Халиуллин (орган). Несколько композиций исполнит ансамбль оркестра русских народных инструментов.

Дирижер – заслуженный работник культуры РФ, главный дирижер оркестра Евгений Алешников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгороде во время пожара в многожтажном доме спасателям пришлось эвакуировать 20 человек
Белгородский владелец внедорожника заплатил 33 штрафа ГИБДД
На территории Белгородской области ожидаются небольшие дожди и усиление ветра
В Старом Осколе на большой скорости столкнулись Citroen и Mazda 6
Белгородцам предлагают воспользоваться сервисом государственных и муниципальных услуг
В Белгород приедет известный историк и автор учебников Александр Данилов
В Белгороде на станции техобслуживания вспыхнули два автомобиля
В Белгороде планируют потратить более 38 миллионов на IT-клуб для школьников
В Белгородском университете участниками образовательного стрима стали 20 тысяч человек
Белгородцев призывают соблюдать правила безопасности на весенних водоемах
В Белгороде в Университете третьего возраста начинается новый курс
С 8 Марта, дорогие женщины!
Белгородца, который за 40 тысяч нанял «исполнителя» убийства своей бывшей жены, отправят в тюрьму
В Белгородской области поймали 23-летнего угонщика иномарки
Весной белгородцев ожидает насыщенная спортивная программа
Белгородские приставы напомнили должникам о родительском долге
Белгородская транспортная прокуратура оштрафовала ООО на 3 миллиона рублей за дачу взятки
Под Белгородом водитель автобуса не справился с управлением и въехал в дерево
Бизнесменам предлагают номинироваться на премию Open Friendly Business
Белгородские энергетики модернизируют наружное освещение в Валуйках
Где в центре Белгорода ограничат движение транспорта на «Широкую Масленицу»
Староосколец будет отвечать за мошенничество в сфере страхования