В Белгородской филармонии сыграют солисты оркестра русских народных инструментов

СЕГОДНЯ 11:44 2019-03-11T11:44:42+03:00

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14 марта в Белгородской государственной филармонии состоится концерт «Музыкальные миниатюры». Играют солисты оркестра русских народных инструментов.

На сцене будут сменять друг друга ансамбли «Токаев-квартет» и «Бис-квартет», группа «ЗвукиБа», дуэты гитаристов (Наталья Головач и Татьяна Алешникова) и баянистов (Андрей Иванов, Леонид Строганов), вокалисты – заслуженная артистка РФ Нина Гридчина, Вера Цукаленко, Наталья Ткаченко и Екатерина Новикова. Перед зрителями выступят солисты-инструменталисты – лауреаты международных конкурсов Александр Сахарчук (баян) и Вера Токаева (домра), Михаил Пидручный (сопилка).

В концерте принимает участие лауреат международных конкурсов Тимур Халиуллин (орган). Несколько композиций исполнит ансамбль оркестра русских народных инструментов.

Дирижер – заслуженный работник культуры РФ, главный дирижер оркестра Евгений Алешников.

ИСТОЧНИК KP.RU