2019-03-11T10:37:30+03:00
Общество

Белгородский владелец внедорожника заплатил 33 штрафа ГИБДД

Должник заплатил 18 тысяч рублей штрафов плюс исполнительский сбор в размере 33 тысяч
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородский владелец внедорожника заплатил 33 штрафа ГИБДД.Белгородский владелец внедорожника заплатил 33 штрафа ГИБДД.Фото: "КП" Архив
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В Белгороде владелец внедорожника «Toyota Land Cruiser», чтобы не стать пешеходом, заплатил 33 штрафа ГИБДД, а также 33 000 рублей исполнительского сбора. Правонарушитель был выявлен сотрудниками Госавтоинспекции в ходе рейда. Было установлено, что у него имелись неоплаченные штрафы ГИБДД за превышение скорости на общую сумму 18 000 рублей.

После обращения к судебным приставам был наложен арест на автомобиль должника. Также его предупредили, что в случае неуплаты задолженности в установленный срок, внедорожник будет передан на принудительную реализацию.

Должник оплатил административные штрафы и исполнительский сбор в тот же день. После предоставления документов, подтверждающие оплату задолженности в полном объеме, арест с автотранспорта снят, сообщает пресс-служба ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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