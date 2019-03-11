На территории Белгородской области ожидаются небольшие дожди и усиление ветра

СЕГОДНЯ 09:32 2019-03-11T09:32:44+03:00

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По прогнозу Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на территории региона 11 марта ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшие (до 2 мм), местами умеренные (до 5 мм) осадки, преимущественно в виде дождя. Днем дожди, местами небольшие (до 2 мм). Ночью и утром местами туман.

11 марта задует ветер: ночью западный, днем юго-западный 8-13 м/с, местами его порывы будут достигать 13-18 м/с. Температура воздуха ночью составит от 1º мороза до 4º тепла, днем столбик термометра покажет 4-9º тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует всем автомобилистам не выезжать на автотранспорте, если он технически не подготовлен к движению в непогоду. При движении необходимо соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и природные условия.

ИСТОЧНИК KP.RU