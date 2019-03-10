2019-03-10T13:36:08+03:00
Происшествия

В Старом Осколе на большой скорости столкнулись Citroen и Mazda 6

Есть пострадавшие, которых увезла «скорая»
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы ГУ МЧС по Белгородской области.Фото пресс-службы ГУ МЧС по Белгородской области.
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В Старом Осколе 9 марта произошло ДТП с участием двух иномарок: на большой скорости столкнулись автомобили Citroen и Mazda 6. Есть пострадавшие, которых увезла «скорая».

Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Старый Оскол – Горшечное в Старооскольском округе. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Белгородской области, в аварии имеются пострадавшие. На место происшествия работали сотрудники ГИБДД, а также бригада скорой медицинской помощи.

Обстоятельства, при которых столкнулись два автомобиля,уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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