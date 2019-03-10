Белгородцам предлагают воспользоваться сервисом государственных и муниципальных услуг
УМВД России по Белгородской области предлагает жителям региона воспользоваться сервисом государственных и муниципальных услуг. В настоящее время портал позволяет получить государственные услуги дешевле (скидка может достигать до 30 % от общего размера государственной пошлины); в любое удобное для вас время; контролируя исполнение через личный кабинет; экономя время.
Зарегистрировавшись на сайте www.gosuslugi.ru, вы получите доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются УМВД России по Белгородской области.
В том числе жители области уже сейчас могут позаботиться о том, как сделать долгожданную встречу с родственниками и друзьями, проживающими в странах, граждане которых въезжают в Российскую Федерацию на основании виз, доступней.
Для этого достаточно обратиться в УВМ УМВД России по Белгородской области через Единый портал государственных и муниципальных услуг с ходатайством о выдаче приглашения на въезд в Российскую Федерацию.
Обратите внимание, что государственная услуга предоставляется в срок не более 20 рабочих дней, кроме того, заявителю необходимо будет учесть, что процесс оформления визы для иностранного гражданина в консульских учреждениях МИД Российской Федерации может занять тоже некоторое время.
С предоставляемыми в электронном виде государственными услугами можно ознакомиться на официальном сайте УМВД России по Белгородской области в разделе «Для граждан» рубрика «Госуслуги».
ИСТОЧНИК KP.RU