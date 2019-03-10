Белгородцам предлагают воспользоваться сервисом государственных и муниципальных услуг

СЕГОДНЯ 13:12 2019-03-10T13:12:21+03:00

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УМВД России по Белгородской области предлагает жителям региона воспользоваться сервисом государственных и муниципальных услуг. В настоящее время портал позволяет получить государственные услуги дешевле (скидка может достигать до 30 % от общего размера государственной пошлины); в любое удобное для вас время; контролируя исполнение через личный кабинет; экономя время.

Зарегистрировавшись на сайте www.gosuslugi.ru, вы получите доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются УМВД России по Белгородской области.

В том числе жители области уже сейчас могут позаботиться о том, как сделать долгожданную встречу с родственниками и друзьями, проживающими в странах, граждане которых въезжают в Российскую Федерацию на основании виз, доступней.

Для этого достаточно обратиться в УВМ УМВД России по Белгородской области через Единый портал государственных и муниципальных услуг с ходатайством о выдаче приглашения на въезд в Российскую Федерацию.

Обратите внимание, что государственная услуга предоставляется в срок не более 20 рабочих дней, кроме того, заявителю необходимо будет учесть, что процесс оформления визы для иностранного гражданина в консульских учреждениях МИД Российской Федерации может занять тоже некоторое время.

С предоставляемыми в электронном виде государственными услугами можно ознакомиться на официальном сайте УМВД России по Белгородской области в разделе «Для граждан» рубрика «Госуслуги».

ИСТОЧНИК KP.RU