В Белгород приедет известный историк и автор учебников Александр Динилов

СЕГОДНЯ 18:49 2019-03-09T18:50:44+03:00

Фото пресс-службы Центра по связям с общественностью БелИРО.

Встреча известного историка и автора учебников по истории для школьников и студентов с белгоррдцами пройдет в рамках регионального семинара

Изменить размер текста: A A

12 марта в 10:00 в БелИРО (Белгород, ул. Студенческая, 14, 8-й этаж, ауд. 806) состоится региональный семинар «Учебники истории в новом федеральном перечне учебников». На нем учителя истории и обществознания встретятся с руководителем экспертного совета – научным руководителем Центра Гуманитарного образования АО «Издательство «Просвещение», доктором исторических наук, профессором, заслуженным деятелем науки РФ Александром Даниловым.

Александр Анатольевич расскажет о реализации современных целей исторического образования в школьных учебниках и существующих проблемах преподавания курсов всеобщей и отечественной истории в ракурсе современных образовательных задач.

Мероприятие завершит подведение итогов в форме свободного микрофона.

ИСТОЧНИК KP.RU