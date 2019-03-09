В Белгород приедет известный историк и автор учебников Александр Динилов
12 марта в 10:00 в БелИРО (Белгород, ул. Студенческая, 14, 8-й этаж, ауд. 806) состоится региональный семинар «Учебники истории в новом федеральном перечне учебников». На нем учителя истории и обществознания встретятся с руководителем экспертного совета – научным руководителем Центра Гуманитарного образования АО «Издательство «Просвещение», доктором исторических наук, профессором, заслуженным деятелем науки РФ Александром Даниловым.
Александр Анатольевич расскажет о реализации современных целей исторического образования в школьных учебниках и существующих проблемах преподавания курсов всеобщей и отечественной истории в ракурсе современных образовательных задач.
Мероприятие завершит подведение итогов в форме свободного микрофона.
ИСТОЧНИК KP.RU