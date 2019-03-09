В Белгороде на станции техобслуживания вспыхнули два автомобиля

СЕГОДНЯ 15:15 2019-03-09T15:15:46+03:00

фото: с сайта ГУ МЧС России по Белгородской области.

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Сегодня утром,в 9:22 поступил звонок на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы. Сообщалось о возгорании автомобиля в здании станции технического обслуживания в Белгород на улице Красноармейская.

На место происшествия отправились: дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 2, № 1 и дежурный караул специализированной пожарно-спасательной части. Пожарные установили, что возгорание произошло в здании станции технического обслуживания. Огонь успел повредить два автомобиля.

Огнеборцы оперативно справились с возгоранием. Всего к ликвидации пожара было привлечено 18 человек и 6 единиц техники.

ГУ МЧС напоминает белгородцам, что нужно быть осторожными при обращении с огнем, соблюдать правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.

В случае происшествия звоните в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону «101» или «112». «Телефон доверия» ГУ МЧС России по Белгородской области – 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU