2019-03-09T12:43:36+03:00
Общество

В Белгороде планируют потратить более 38 миллионов на IT-клуб для школьников

В центре на бюджетной основе смогут ежегодно обучаться 400 школьников
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде планируют потратить более 38 миллионов на IT-клуб для школьников. Фото из открытых источников.В Белгороде планируют потратить более 38 миллионов на IT-клуб для школьников. Фото из открытых источников.
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Соответствующее распоряжение о создании в регионе IT-клуба на базе белгородского центра образования №15 подписал губернатор. Операционные расходы по работе центра на ближайшие три года составят 38,3 миллиона рублей, включая зарплаты, поездки детей и прочее. Обучаться в центре на бюджетной основе смогут 400 школьников ежегодно.

В IT-кубе оборудуют центр обработки данных, зону коворкинга, гостиную интеллектуальных игр и серверную. Заниматься с детьми будут преподаватели вузов региона и специалисты местных IT-компаний.

В марте 2019 года должен быть согласован дизайн-проект центра, а в сентябре — завершат первый набор учеников. Открыть новый центр планируют уже в октябре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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