В Белгородском университете участниками образовательного стрима стали 20 тысяч человек

8 Март 22:07 2019-03-08T22:07:34+03:00

Проблемы стресса в психологии и физиологии вызвала большой интерес у пользователей группы НИУ «БелГУ» Вконтакте из многих городов России

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В рамках проекта #Лекторий@minprosvet в медиа-центре НИУ «БелГУ» прошел образовательный стрим, посвященный проблемам стресса в психологии и физиологии. На этот раз кандидат биологических наук, клинический психолог, доцент кафедры общей и клинической психологии педагогического института «БелГУ» Ольга Ковалева свою лекцию прочла для более чем 20 тысяч пользователей группы НИУ «БелГУ» Вконтакте.

Она выступила с лекцией «Нейрофизиологические и психофизиологические механизмы развития стресс-реакций. Общая характеристика проблемы стресса в психологии и физиологии». Специалист в области адаптации человека к стрессорам различного генеза, совершенствования механизмов саморегуляции адресовала лекцию тем, кто впервые приступает к знакомству с темой стресса и его роли в развитии психосоматических нарушений, а также тем, кто хотел бы уточнить понятийный аппарат нейрофизиологических и психофизиологических механизмов развития стресс-реакций.

Лекция вызвала интерес у пользователей ВК из российских городов: Екатеринбурга, Новосибирска Белгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Беларуси, Казахстана, Турции, Украины. Пользователи ВК могут послушать лекцию на страничке группы НИУ «БелГУ» ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU