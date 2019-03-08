В Белгородском университете участниками образовательного стрима стали 20 тысяч человек
В рамках проекта #Лекторий@minprosvet в медиа-центре НИУ «БелГУ» прошел образовательный стрим, посвященный проблемам стресса в психологии и физиологии. На этот раз кандидат биологических наук, клинический психолог, доцент кафедры общей и клинической психологии педагогического института «БелГУ» Ольга Ковалева свою лекцию прочла для более чем 20 тысяч пользователей группы НИУ «БелГУ» Вконтакте.
Она выступила с лекцией «Нейрофизиологические и психофизиологические механизмы развития стресс-реакций. Общая характеристика проблемы стресса в психологии и физиологии». Специалист в области адаптации человека к стрессорам различного генеза, совершенствования механизмов саморегуляции адресовала лекцию тем, кто впервые приступает к знакомству с темой стресса и его роли в развитии психосоматических нарушений, а также тем, кто хотел бы уточнить понятийный аппарат нейрофизиологических и психофизиологических механизмов развития стресс-реакций.
Лекция вызвала интерес у пользователей ВК из российских городов: Екатеринбурга, Новосибирска Белгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Беларуси, Казахстана, Турции, Украины. Пользователи ВК могут послушать лекцию на страничке группы НИУ «БелГУ» ВКонтакте.
ИСТОЧНИК KP.RU