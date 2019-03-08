Белгородцев призывают соблюдать правила безопасности на весенних водоемах

СЕГОДНЯ 17:33 2019-03-08T17:33:13+03:00

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Спасатели Белгорода настоятельно призывают не выходить на весенний лед. В ГОЧС напоминают, что основным поражающим фактором при длительном пребывании человека в холодной воде является переохлаждение организма. И если вы стали свидетелем того, как под лед ушел человек, нужно уметь оказать ему помощь.

Нчальник МКУ «Управление ГОЧС города Белгорода» Виктор Баранов рассказал:

- После извлечения пострадавшего из воды и транспортировки в теплое помещение, необходимо оказать ему первую медицинскую помощь. Для этого нужно снять с пострадавшего мокрую одежду и обувь, протереть тело полотенцем, укрыть теплым одеялом. Если человек в сознании, его следует напоить горячим чаем. Давать пострадавшему алкогольные напитки нельзя.

В ГОЧС напомнили, что в целях профилактики несчастных случаев на водоемах города вдоль береговой линии установлено 66 запрещающих знаков. Огорожены сигнальной лентой опасные участки. Ежедневно осуществляется круглосуточное дежурство на пляже «Центральный» по левому и правому берегу. На пляже «Левобережный» поисково-спасательным отрядом организован ежедневный мониторинг и проводятся беседы с населением о недопущении выхода на тонкий лед. С 9.00 до 18.00 часов проводится ежедневное автопатрулирование береговых линий всех водоемов города. Оперативными дежурными ЕДДС ежедневно проводится видеомониторинг ледовой обстановки с помощью 5 видеокамер.

Но если вы все же стали очевидцами несчастного случая, срочно сообщите об этом в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону «112».

ИСТОЧНИК KP.RU