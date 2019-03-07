Белгородца, который за 40 тысяч нанял «исполнителя» убийства своей бывшей жены, отправят в тюрьму

СЕГОДНЯ 15:30 2019-03-07T15:30:21+03:00

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Присяжные признали виновным 40-летнего жителя Белгородского района, которые нанял мужчину для убийства бывшей жены.

Следствие и присяжные установили, что с 2004 по 2012 годы подсудимый жил вместе с супругой в микрорайоне Таврово-7. После восьми лет брака они развелись. Дом достался жене, чем мужчина был недоволен. В 2014 году пара снова стала жить вместе, но подсудимый слишком много пил. В 2017-ом супруга попросила его собрать вещи и покинуть дом. Тогда он и решил расправиться с женой. После ее смерти он оставался единственным законным представителем несовершеннолетней дочери и мог оставаться в доме. Зимой 2018-го мужчина нашел «исполнителя» убийства за 40 тысяч рублей, однако тот рассказал полицейским о готовящемся преступлении. Чтобы подтвердить совершение убийства, 11 февраля прошлого года «исполнитель» передал подсудимому личные вещи бывшей жены, а тот, в свою очередь, отдал обещанные деньги. В этот момент его и задержали

Как сообщили в СУ СКР по Белгородской области, на основании вердикта присяжных в ближайшее время суд назначит меру наказания подсудимому.

ИСТОЧНИК KP.RU