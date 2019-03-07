В Белгородской области поймали 23-летнего угонщика иномарки

СЕГОДНЯ 14:44 2019-03-07T14:44:50+03:00

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В грайворонский отдел полиции обратился 52-летний местный житель. Он сообщил, что со стоянки станции техобслуживания пропал его автомобиль «Тойота».

Как сообщили в региональном УМВД,участковый установил подозреваемого. Им оказался 23-летний ранее не судимый житель района. По предварительным данным, пьяный молодой человек ночью перелез через ограждение на территорию неохраняемой станции техобслуживания. Нашел там незапертый автомобиль с ключами в замке зажигания, завел машину и отправился на ней кататься. Когда бензин закончился, парень бросил иномарку на обочине и скрылся. Сейчас автомобиль вернули законному владельцу.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ "Угон". Молодому челвеку грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU