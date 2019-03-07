2019-03-07T09:29:17+03:00
Общество

Белгородские приставы напомнили должникам о родительском долге

Приставы побывали по адресам 402 должников, у 27 арестовано их имущество
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородские приставы напомнили должникам о родительском долге. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.Белгородские приставы напомнили должникам о родительском долге. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
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В рамках общероссийского рейда судебные приставы УФССП России Белгородской области напомнили должникам о необходимости выплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей. 5 марта в регионе прошли рейдовые мероприятия по исполнительным производствам о взыскании алиментов. Приставы побывали по адресам 402 должников, у 27 арестовано их имущество.

Так, судебные приставы-исполнители отдела судебных приставов по Алексеевскому и Красненскому районам наложили арест на автотранспорт должника, у которого задолженность по алиментам составила более 60 тысяч рублей. Если должник в течение 10 дней не погасит задолженность или не примет меры к самостоятельной реализации машины, то после прохождения процедуры оценки арестованный автотранспорт будет принудительно реализован.

За нарушение законодательства об исполнительном производстве, выразившееся в невыполнении законных требований судебного пристава-исполнителя за один день привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ 27 должников, за неуплату алиментов в течение двух и более месяцев по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ - 16.

ИСТОЧНИК KP.RU

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