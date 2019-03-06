2019-03-06T20:41:26+03:00
Общество

Белгородская транспортная прокуратура оштрафовала ООО на 3 миллиона рублей за дачу взятки

Техдиректор организации, специализирующейся на ремонте железнодорожных путей, за взятку пытался завысить объемы предоставленных работ
Ирина ТАРАСОВА
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Техдиректор организации, специализирующейся на ремонте железнодорожных путей, за взятку пытался завысить объемы предоставленных работ.Техдиректор организации, специализирующейся на ремонте железнодорожных путей, за взятку пытался завысить объемы предоставленных работ.Фото: "КП" Архив
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Во время проверки исполнения требований федерального законодательства о противодействии коррупции Белгородской транспортной прокуратурой установлено, что в 2017-2018 годах технический директор одного из обществ с ограниченной ответственностью, специализирующегося на ремонте и текущем содержании железнодорожных путей, за взятку пытался повысить объемы работ представляемой им организации. Общая сумма штрафа, который придется заплатить ООО, составляет 3 миллиона рублей.

Также будет отвечать и технический директор ООО. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 291 УК РФ (дача взятки), и обязан заплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.

Осужден и инспектор Центрального управления государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта за получение взяток. Он проведет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями, проходить службу на государственных, муниципальных должностях сроком на 3 года. Также ему придется заплатить штраф в общей сумме 1 миллион 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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