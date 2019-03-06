2019-03-06T17:23:02+03:00
Экономика

Бизнесменам предлагают номинироваться на премию Open Friendly Business

О старте приема заявок объявили банк «Открытие», бизнес-школа «Сколково» и социальный проект Kid-Friendly
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Премия призвана отметить предпринимателей, чей бизнес дружелюбен к детям. Цель – мотивировать создавать места с клиентским сервисом высокого уровня для гостей с детьми. Участниками могут стать представители малого и среднего бизнеса, которые обладают, как минимум, одним критерием: с радостью встречают детей, бесплатно наливают воду, имеют детское игровое пространство.

Экспертное жюри выберет победителей в пяти основных и двух специальных номинациях – «Прорыв года» от банка «Открытие» и «Kids», лучшего в которой определят сами дети. Все победители получат призы от Московской школы управления «Сколково», публикации в СМИ, специальные значки Kid-Friendly на дружелюбной карте, сертификаты на обслуживание в банке «Открытие», менторские встречи с известными предпринимателями, а также другие подарки от партнеров премии. Одним из призов станет поездка в Австрию.

- Банк «Открытие» присоединился к проекту Kid-Friendly в 2018 году. До конца этого года количество friendly-отделений банка вырастет до 227 во всех регионах страны. Мы создаём клиентский сервис высокого уровня и хотим мотивировать 170 тысяч наших активных клиентов-предпринимателей открывать дружелюбные места в своих компаниях для гостей с детьми, - отметила заместитель президента-председателя правления ПАО Банк «ФК Открытие» Надия Черкасова.

Подать заявку и ознакомиться с подробностями участия в премии можно на сайте премии Openfriendly.ru до 22 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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