СЕГОДНЯ 17:49 2019-03-06T17:49:14+03:00

Под Белгородом водитель автобуса не справился с управлением и въехал в дерево. Фото пресс-службы УМВД России по Белгородской области.

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По предварительным данным, около 12 часов 55 минут На 7 километре автодороги «Северный подход к городу Белгороду» в 12 часов 55 минут 39-летний водитель автобуса «Марко Поло» не справился с управлением и въехал в дерево. Оба пассажира автобуса обратились за медицинской помощью.

По предварительным данным, водитель, не удержав машину, сначала съехал на правую по ходу движения обочину, а затем врезался в дерево. В момент ДТП в салоне транспортного средства находились два пассажира, которые вынуждены были обратиться в медучреждение за помощью.

Сотрудники ГИБДД устанавливают причины и все обстоятельства совершенного дорожно-транспортного происшествия, сообщают в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU