СЕГОДНЯ 16:04 2019-03-06T16:04:04+03:00

Где в центре Белгорода ограничат движение транспорта на «Широкую Масленицу». Фото: "КП" Архив

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В центре Белгорода во время проведения праздника «Широкая Масленица» ограничат движение транспорта. Остановка и стоянка транспортных средств будет ограничена в 23 часов 9 марта и до окончания мероприятия по улице Попова (от улицы Победы до улицы Харьковской), по улице Харьковской (от улицы Попова до улицы Супруновской). Также будет запрещено движение автомобилей на этих участках дорог с 10 часов 10 марта и до окончания мероприятия.

Движение предлагается осуществлять по объездным маршрутам по проспекту Славы, улице Преображенской и проспекту Богдана Хмельницкого.

Напомним, что празднование Масленицы в парке Победы начнется 10 марта в 12 часов. Жителей и гостей города Белгорода ждет насыщенная культурно-развлекательная программа.

ИСТОЧНИК KP.RU