2019-03-06T14:05:02+03:00
Общество

Староосколец будет отвечать за мошенничество в сфере страхования

22-летний парень по фиктивному Европротоколу получил 60 тысяч рублей
Ирина ТАРАСОВА
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Староосколец будет отвечать за мошенничество в сфере страхования.Староосколец будет отвечать за мошенничество в сфере страхования.Фото: "КП" Архив
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22-летний житель Старого Оскола, оформляя фиктивный Европротолок для страховой компании, в качестве виновника ДТП указал автомобиль своих знакомых. В известность он их не поставил. И получил таким образом 60 тысяч рублей.

Мошенничество раскрылось, когда в полицию Старого Оскола обратилась местная жительница. Она рассказала, что получила претензию от страховой компании о якобы имевшем место ДТП с участием ее автомобиля. При этом ее автомобиль на территории округа в ДТП не попадал.

Участковый уполномоченный отдела полиции №1 УМВД России по Старому Осколу, начав проверку, выяснил, что в конце ноября 2018 года 22-летний ранее не судимый местный житель обнаружил на принадлежащей ему иномарке механические повреждения. А поскольку виновник ДТП с места происшествия скрылся, молодой человек вместо того, чтобы обратиться в Госавтоинспекцию, решил оформить фиктивный Европротокол. С нем староосколец в качестве виновника указал автомобиль, принадлежащий знакомым. При этом они ничего не знали о его противоправных действиях.

Получив незаконно страховую выплату в размере около 60 тысяч рублей, он портратил деньги на ремонт своей машины.

Отделом дознания УМВД России по Старому Осколу в отношении молодого человека возбуждил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.5 УК России (Мошенничество в сфере страхования). Санкции статьи предусматривают наказание в виде ареста на срок до четырех месяцев, сообщают в пресс-службе УМВД России по белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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