2019-03-06T12:21:35+03:00
Общество

На Соборной площади Белгорода едва не произошел акт самосожжения

Сотрудникам патрульно-постовой службы удалось оперативно потушить огонь
Ирина ТАРАСОВА
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На Соборной площади Белгорода едва не произошел акт самосожжения.На Соборной площади Белгорода едва не произошел акт самосожжения.Фото: "КП" Архив
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На Соборной площади Белгорода в ночь с 5 на 6 марта 31-летний мужчина вылил на себя 50 миллилитров жидкости для снятия лака и поджег себя. Сотрудники патрульно-постовой службы, которые увидели произошедшее, подбежали к нему и вовремя сбили огонь. Пострадавшего доставили в больницу.

По предварительным данным, мужчина получил небольшой ожог тела. Ни слизистые, ни дыхательные пути не задеты.

В департаменте здравоохранения и соцзащиты сообщили, что «состояние поступившего с ожогами пациента средней тяжести, стабильное. Угрозы жизни нет. В настоящее время пациент находится в ожоговом центре областной клинической больницы святителя Иоасафа».

Неудавшийся акт самосожжения попал на видео, запись разошлась по интернету. Как пишут в соцсетях, мужчина таким образом пытался привлечь внимание властей к тому, что ему никак не удавалось добиться жилья, положенного сиротам. Но в облправительстве заявляют, что никакого заявления от этого гражданина не получали.

В Следственном комитете сообщают, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Следственным отделом по городу Белгород начата доследственная проверка по факту получения ожогов 31-летним жителем Белгорода на Соборной площади областного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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