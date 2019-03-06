2019-03-06T11:23:42+03:00
Общество

В Белгородской области «Ростелеком» развернул еще одну сеть GPON

Теперь в Прохоровке у жителей трехсот пятидесяти домов появилась возможность подключения быстрого интернета и цифровых сервисов
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Специалисты компании проложили шесть километров оптики в микрорайоне ИЖС «Грушки». Сеть GPON уже есть в Разумном и Дальней Игуменке.

Жителям частного сектора компания предлагает линейку тарифных планов «Для интернета везде», «Для спокойствия», «Для впечатлений везде». Можно получать сразу несколько услуг со скидкой и оплачивать их единым счетом. В пакеты входят аренда оборудования, интерактивное телевидение и видеонаблюдение.

- Вне зависимости от того, где живет абонент «Ростелекома» – в городе или поселке, в многоэтажном доме или коттедже – у него должна быть возможность подключить быстрый стабильный интернет и любые цифровые сервисы. Это наша политика и, если хотите, главное убеждение. Поэтому мы активно расширяем оптическую сеть в Белгородской области. Благодаря тому, что при подключении по GPON оптоволокно заводится прямо в дом, пользователи получают гарантированное высокое качество услуг и защиту от несанкционированного доступа, - рассказал Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

Облачный сервис «Видеонаблюдение» помогает обеспечивать безопасность дома и придомовой территории, дает возможность присматривать за пожилыми родителями, детьми и питомцами. IP-видеокамеры устанавливаются и в помещении, и на улице. Внутренняя камера оснащена микрофоном. У внешних – широкий угол обзора и устойчивость к погодным условиям. Камеры оснащены датчиками движения. Изображение с камер доступно как онлайн через мобильное приложение, так и в течение недели в облачном архиве на серверах «Ростелекома». Доступ к сервису возможен из любой точки, где есть интернет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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