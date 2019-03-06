Банк УРАЛСИБ запустил мобильный банк для малого бизнеса

СЕГОДНЯ 10:45 2019-03-06T10:45:24+03:00

Банк УРАЛСИБ запустил мобильное приложение «УРАЛСИБ Бизнес» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – пользователей Интернет-банка «УРАЛСИБ - Бизнес Online»

Изменить размер текста: A A

Мобильный банк «УРАЛСИБ Бизнес» будет удобен клиентам Банка, работающим вне офиса, в том числе, собственникам и владельцам предприятий, которые смогут оперативно отслеживать движения денежных средств и контролировать работу компании.

С помощью «УРАЛСИБ Бизнес» клиент может совершать следующие операции:

Отслеживать остатки на расчетном счете, а также получать и просматривать выписки по счетам

Совершать платежи, в том числе, с использованием шаблонов

Получать информацию об актуальных условиях кредитных продуктов Банка УРАЛСИБ

Отправлять в Банк заявки на получение кредитов и банковских гарантий, а также отслеживать их статус

Отправлять в Банк заявки на получение наличных денежных средств

Получать консультации специалистов Банка в письмах или в режиме реального времени в онлайн-чате

Получать информацию о ближайших офисах и банкоматах Банка

Мобильным приложением «УРАЛСИБ Бизнес» можно воспользоваться с любого смартфона или планшета. Приложение доступно для установки в AppStore или GooglePlay.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU