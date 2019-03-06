2019-03-06T10:30:09+03:00
Общество

В Старом Осколе мужчине не удалось незаконно продать холодное оружие

Староосколец пытался продать охотничий нож через сеть Интернет
Ирина ТАРАСОВА
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В Старом Осколе мужчине не удалось незаконно продать холодное оружие.В Старом Осколе мужчине не удалось незаконно продать холодное оружие.Фото: "КП" Архив
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Заместитель Белгородского транспортного прокурора утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении жителя Старого Оскола. По предварительному расследованию, староосколец решил продать охотничий нож, относящийся к коротко-клинковому колюще-режущему холодному оружию. Объявление о продаже ножа он разместил на одном из сайтов в сети Интернет.

После проведения оперативно-розыскных мероприятий в конце января 2019 года злоумышленник был задержан в здании железнодорожного вокзала Старого Оскола сотрудниками транспортной полиции во время продажи охотничьего ножа. За нож он хотел получить 7 тысяч рублей.

Мужчина обвиняется в незаконном сбыте холодного оружия, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 222 УК РФ. Материалы уголовного дела направлены в Старооскольский городской суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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