Ушла из жизни мама Митрополита Белгородского и Старооскольского
Отпевание Людмилы Алексеевны пройдет 6 марта в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Белгорода. В 9.00 началась Божественная литургия, по окончании которой, в 11.00 митрополит Иоанн и архиереи митрополии совершать чин отпевания.
Архиереи, духовенство и верующие Святого Белогорья выражают искренние слова соболезнования митрополиту Иоанну, его родным и близким.
Со словами сочувствия к владыке Иоанну обратились губернатор и члены правительства региона, депутаты областной Думы, главный федеральный инспектор по Белгородской области. В послании сказано:
«Ваше Высокопреосвященство, досточтимый Владыка Иоанн, выражаем Вам искреннее соболезнование в связи с кончиной Вашей матери», — говорится в послании.
Людмиле Алексеевне Студеникиной (Поповой) были присущи истинные христианские добродетели. Она прожила счастливую земную жизнь, вырастила замечательных детей, оставаясь для них доброй и мудрой наставницей.
ИСТОЧНИК KP.RU