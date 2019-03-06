2019-03-06T09:42:38+03:00
Общество

Ушла из жизни мама Митрополита Белгородского и Старооскольского

Мама владыки Людмила Алексеевна Студеникина ушла на 81 году жизни
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Мама владыки Людмила Алексеевна Студеникина ушла на 81 году жизни.Мама владыки Людмила Алексеевна Студеникина ушла на 81 году жизни.
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Отпевание Людмилы Алексеевны пройдет 6 марта в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Белгорода. В 9.00 началась Божественная литургия, по окончании которой, в 11.00 митрополит Иоанн и архиереи митрополии совершать чин отпевания.

Архиереи, духовенство и верующие Святого Белогорья выражают искренние слова соболезнования митрополиту Иоанну, его родным и близким.

Со словами сочувствия к владыке Иоанну обратились губернатор и члены правительства региона, депутаты областной Думы, главный федеральный инспектор по Белгородской области. В послании сказано:

«Ваше Высокопреосвященство, досточтимый Владыка Иоанн, выражаем Вам искреннее соболезнование в связи с кончиной Вашей матери», — говорится в послании.

Людмиле Алексеевне Студеникиной (Поповой) были присущи истинные христианские добродетели. Она прожила счастливую земную жизнь, вырастила замечательных детей, оставаясь для них доброй и мудрой наставницей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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