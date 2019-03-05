Женщины Старого Оскола принимают поздравления от сотрудников полиции
Праздничное настроение жительницам Старого Оскола в эти дни создают сотрудники полиции. В городском округе стартовала ежегодная ведомственная акция «8 марта в каждый дом», которая проходит при поддержке Общественного совета при УМВД.
С предстоящим весенним праздников в микрорайоне «Олимпийский» цветы и подарки женщинам вручали участковый уполномоченный отдела полиции №1 Юрий Шевченко вместе с представителями Общественного совета Алексеем Лукиным и Алексеем Исаевым.
Фото пресс-службы УМВД России по Белгородской области.
Затем праздничные мероприятия продолжились на улице Ленина, где поздравления принимали автоледи. При этом сотрудники ГИБДД не оставили без внимания и женщин-пешеходов, которых полицейские также порадовали весенними букетами. Автоинспекторы пожелали водителям и пешеходам безопасных дорог и попросили быть внимательными и осторожными.
В этот день в мероприятии также приняли участие представители автошколы и центра оформления ДТП. Автомобилистки могли получить у них консультации по интересующим вопросам.
Фото пресс-службы УМВД России по Белгородской области.
Оскольчанки улыбались в ответ на поздравления, благодарили за внимание и отмечали, что такие мероприятия поднимают настроение и заряжают положительными эмоциями на весь день.
Отметим, что акции «8 марта в каждый дом» и «Цветы для автоледи» будут проходить на территории Старого Оскола в течение всей недели. А это значит, что атмосфера прекрасного весеннего праздника женщинам Старого Оскола гарантирована.
Автор фото: Виктор Мурыгин.
ИСТОЧНИК KP.RU