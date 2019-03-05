2019-03-05T19:44:53+03:00
Общество

Женщины Старого Оскола принимают поздравления от сотрудников полиции

В городском округе стартовала ежегодная ведомственная акция «8 марта в каждый дом»
Ирина ТАРАСОВА
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Женщины Старого Оскола принимают поздравления от сотрудников полиции. Фото пресс-службы УМВД России по Белгородской области.Женщины Старого Оскола принимают поздравления от сотрудников полиции. Фото пресс-службы УМВД России по Белгородской области.
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Праздничное настроение жительницам Старого Оскола в эти дни создают сотрудники полиции. В городском округе стартовала ежегодная ведомственная акция «8 марта в каждый дом», которая проходит при поддержке Общественного совета при УМВД.

С предстоящим весенним праздников в микрорайоне «Олимпийский» цветы и подарки женщинам вручали участковый уполномоченный отдела полиции №1 Юрий Шевченко вместе с представителями Общественного совета Алексеем Лукиным и Алексеем Исаевым.

Фото пресс-службы УМВД России по Белгородской области.

Фото пресс-службы УМВД России по Белгородской области.

Затем праздничные мероприятия продолжились на улице Ленина, где поздравления принимали автоледи. При этом сотрудники ГИБДД не оставили без внимания и женщин-пешеходов, которых полицейские также порадовали весенними букетами. Автоинспекторы пожелали водителям и пешеходам безопасных дорог и попросили быть внимательными и осторожными.

В этот день в мероприятии также приняли участие представители автошколы и центра оформления ДТП. Автомобилистки могли получить у них консультации по интересующим вопросам.

Фото пресс-службы УМВД России по Белгородской области.

Фото пресс-службы УМВД России по Белгородской области.

Оскольчанки улыбались в ответ на поздравления, благодарили за внимание и отмечали, что такие мероприятия поднимают настроение и заряжают положительными эмоциями на весь день.

Отметим, что акции «8 марта в каждый дом» и «Цветы для автоледи» будут проходить на территории Старого Оскола в течение всей недели. А это значит, что атмосфера прекрасного весеннего праздника женщинам Старого Оскола гарантирована.

Автор фото: Виктор Мурыгин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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