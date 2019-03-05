Каждой сотруднице Лебединского ГОКа - по весеннему букету

СЕГОДНЯ 18:20 2019-03-05T18:20:24+03:00

На предприятии, входящем в компанию «Металлоинвест», подготовили 5000 букетов мимозы, чтобы выразить признательность прекрасным дамам

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Ароматные, простые и искренние цветы выбраны не случайно – для большинства из нас они олицетворяют окончание зимы и сам Международный женский день.

Инициатива этой красивой и доброй традиции принадлежит Олегу Михайлову, управляющему директору предприятия, депутату Белгородской областной Думы. Уже 5 лет подряд лебединцы поздравляют своих очаровательных коллег именно так.

- Это настоящий цветочный комплимент, такой солнечный, душевный – поделилась Екатерина Бортничук, главный специалист учебного центра УПиРП. – Мы принимаем его с большой радостью, ведь вместе с ним приходит настроение праздника.

Кроме этого, к 8 Марта все сотрудницы Лебединского ГОКа получают денежные премии, а в подразделениях комбината для них проходят концерты с участием лучших творческих коллективов города.

ИСТОЧНИК KP.RU