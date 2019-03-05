Каждой сотруднице Лебединского ГОКа - по весеннему букету
Ароматные, простые и искренние цветы выбраны не случайно – для большинства из нас они олицетворяют окончание зимы и сам Международный женский день.
Инициатива этой красивой и доброй традиции принадлежит Олегу Михайлову, управляющему директору предприятия, депутату Белгородской областной Думы. Уже 5 лет подряд лебединцы поздравляют своих очаровательных коллег именно так.
- Это настоящий цветочный комплимент, такой солнечный, душевный – поделилась Екатерина Бортничук, главный специалист учебного центра УПиРП. – Мы принимаем его с большой радостью, ведь вместе с ним приходит настроение праздника.
Кроме этого, к 8 Марта все сотрудницы Лебединского ГОКа получают денежные премии, а в подразделениях комбината для них проходят концерты с участием лучших творческих коллективов города.
ИСТОЧНИК KP.RU