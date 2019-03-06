Белгородцы смогут узнать о своих долгах в ТРЦ «РИО»
Во время информационной акции можно не только узнать о своих долгах, но и оплатить их прямо на месте
Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
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В рамках информационной акции «Узнай о своих долгах», которую проводит Управление федеральной службы судебных пристав 6 марта 2019 года, сотрудники ведомства ответят на вопросы по исполнению исполнительных производств. Все желающие смогут не только узнать о своих задолженностях по исполнительным производствам, но также оплатить их прямо на месте.
Акция «Узнай о своих долгах» пройдет с 17.00 до 19.00 в торгово-развлекательном центре «РИО». Судебные приставы также ответят и на вопросы, касающиеся взысканию алиментов.
ИСТОЧНИК KP.RU