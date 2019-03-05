В выставочном зале «Родина» открывается выставка Николая Меньшикова

СЕГОДНЯ 16:18 2019-03-05T16:18:11+03:00

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7 марта в 15:00 в выставочном зале «Родина» открывается выставка известного курского художника, члена Союза художников России Николая Меньшикова. В каждой из работ мастера — мелодия российской глубинки, простая и одновременно непостижимая. Меньшиков пишет то, что хорошо знает и горячо любит – природу, сельские пейзажи. И делится этой красотой с миром.

На выставке представлено 130 живописных работ. Николай Меньшиков - участник межобластных, межрегиональных, всероссийских, зарубежных, международных выставок. Его работы выставлялись не только в городах России, но и в Германии, Финляндии. Творческие работы находятся в собраниях картинных галерей и музеев Москвы, а также Белгородского художественного музея, Суджанского и Пристеньского краеведческих музеев.

Выставка работ Николая Меньшикова в «Родине» продлится до 31 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU